В Севастополе грозят привлечь к уголовной ответственности женщину, спасшую голодного ребенка

В Севастополе начали проверку по факту обнаружения на улице голодного ребенка, при этом нашедшего девочку пытаются привлечь к ответственности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожанка гуляла с собакой на улице Муромской, когда увидела у мусорных баков грязную замерзшую девочку. Она привела ребенка к себе домой, помыла и накормила.

Девочка рассказала, что ей 9 лет, родители приехали в Севастополь из Москвы, но выпивают. Поэтому семья живет в заброшенных зданиях. В школу она не ходит, так как нет ни одежды, ни тетрадей с ручками. В ходе беседы выяснилось, что ребенок никогда не видел ни холодильника, ни стиральной машины.

Женщина позвонила в полицию, ребенка забрали на обследование в больницу. Выяснилось, что в семье есть еще 7-летний мальчик. Его тоже изъяли.

«Семья с июня состояла на учете в органах профилактики, в сентябре из школы поступили сведения о том, что дети не приступили к обучению, – рассказали в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю. – Мать детей неоднократно обнаруживали в состоянии алкогольного опьянения, у нее нет постоянного места жительства. Органы системы профилактики располагали информацией о том, что данная семья находится в трудной жизненной ситуации, однако на протяжении длительного времени не принимали действенных мер, чем ставили жизнь и здоровье несовершеннолетних под угрозу».

Следствие ходатайствует о передаче материалов проверки в отношении матери детей по факту неисполнения ею обязанностей из органов УМВД России по Севастополю в производство главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю. Кроме того, началась проверка на предмет наличия в действиях должностных лиц органов системы профилактики признаков преступления по части 1 статьи 293 УК РФ – халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан.

Дети сейчас находятся в соцучреждении. Пенсионерка, нашедшая девочку, заявила о готовности забрать ее на воспитание. Однако в ближайшее время ей может быть не до оформления опеки, так как ее саму грозят привлечь к уголовной ответственности.

По словам женщины, когда ребенка забирали после звонка в полицию, работницы ПДН запретили ей общаться с журналистами. А когда история все-таки попала в общественное пространство, одна из сотрудниц ПДН пришла к ней уже вместе с полицейским под предлогом операции «Нелегальный мигрант»: в городе якобы сложная ситуация с терроризмом, и искать потенциальных преступников решили у пенсионерки, пишет telegram-канал «Mash на волне».

Оказалось, что женщина зарегистрировала в своем доме гражданку Белоруссии. Документы оформляли официально – через визовую службу. Но полицейский, явившийся в компании сотрудницы ПДН, утверждает, что действия женщины подпадают под статью УК РФ «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина», и грозит ей штрафом до 500 тысяч рублей.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 14.10.21

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