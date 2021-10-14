Главам муниципалитетов Крыма пригрозили массовыми отставками

Глава Крыма Сергей Аксенов в очередной раз грозит руководителям органов местного самоуправления, не справляющимся даже с самыми элементарными обязанностями – например, с поддержанием территории в чистоте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос санитарного состояния регионов обсуждался сегодня на республиканском совещании по проблемам ЖКХ. Ситуация такова, что властям приходится обращаться за помощью к жителям республики: «Увидели переполненный бак с мусором – присылайте нам, – обратился сегодня Аксенов к крымчанам. – По итогам каждой недели будем делать рейтинг регионов с точки зрения уборки и качества. Также оценим деятельность власти».

Особой критике подверглись главы администраций Бахчисарая и Евпатории. Дмитрию Скобликову (Бахчисарай) поставили на вид неудовлетворительное состояние детских площадок: «Что тут прояснять? Траву покосили, песка завезли две машины. Дорожку сделали, чтобы дети не в грязи сидели, – озвучил глава Крыма минимальные требования к такого рода объектам, которые в территории не выполняются. – Что это такое, коллеги? Выговор главе администрации города. Выговор направьте за моей подписью».

Главе Евпатории Роману Тихончуку предъявили претензии по невыполненным обязательствам:

«Я просто к вам приеду, и это будет скоро, – пригрозил Аксенов. – Говорю сразу – подход будет очень жёсткий с первого дня. Предупреждаю Роман Георгиевич, чтобы вы в первый день моего выезда там работу не закончили».

Это предупреждение касается всех руководителей территорий, предупредил Аксенов: «Если глава администрации не знает свои территории, не встречается с коллективом. Это будет основанием для отставки. Многие забыли и надеются, что приеду я. Все, кто хочет, чтобы я поработал за коллег – будут расстроены. Решения будут приниматься на месте».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 14.10.21

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