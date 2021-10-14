Королевский двор Великобритании признал Крым российским

Королевский двор Великобритании признал Крым частью Россию. И даже подтвердил это документально.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках работы летней школы Малой академии наук Севастополя на занятии «Путешествие в Великобританию» учащиеся творческого объединения «Занимательный английский» познакомились с городами и традициями этой страны, а также написали письмо Королеве Елизавете II.

На днях им пришел ответ: от имени Королевы написала помощница Елизаветы II, по словам которой ее Величеству «было приятно услышать, как много удовольствия получают ученики в ходе изучения английского языка». К письму были приложены несколько информационных буклетов о королеве и ее семье.

А на конверте отправитель указал адрес получателя: Севастополь, Россия.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 14.10.21

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