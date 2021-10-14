Лечить коронавирус в Крыму начинают слишком поздно

Крымская система здравоохранения так и не адаптировалась к работе в условиях пандемии. И дело даже не в дефиците медиков, а, в первую очередь, в несогласованности между различными звеньями и в отсутствии четкого алгоритма действий. В итоге система, призванная бороться с инфекцией, сама способствует ее распространению.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымчане продолжаются делиться в соцсетях своими историями: практически каждый заболевший сталкивается с тем, что его – с уже явными симптомами ковида – вынуждают самого ехать в больницу (сдавать анализы, на прием, за лекарствами и так далее), а лечение начинают слишком поздно.

«У брата подтвержденный ковид, – рассказывает жительница Симферополя. – Папа – диабетик, привитый – неделю температура 37,5. Поехал 11 октября в больницу в 13:30, попал к врачу в 16:30. Дали назначения, выписали направления на анализы и рентген.

12 октября съездили сдать анализы и сделали рентген. Наивные родители думали, что после рентгена их примет врач и скорректирует лечение (температура у папы 37,5 уже 9-ый день). Но им говорят: приходите на прием к врачу 14 октября – то есть через два дня после сдачи анализа. А потом удивляются и тыкают в нас статистикой: много тяжелых больных.

Если так лечат всех, как моего папу, это неудивительно. Полный бардак. В нынешних условиях после обращения человека в больницу с признаками ОРВИ должны сразу делать все анализы и, тем более, рентген (если в нем есть необходимость) и выписывать назначения!

Вчера, кстати, позвонили и сказали, что у папы ковид подтвердился. Что в поликлинику ехать им нельзя, а про результаты анализов и рентген они ничего не знают. Надо кому-то подъехать и забрать назначение и лекарства. Или они сами привезут, только когда – не знают».

Напомним, в РК ежесуточно выявляют уже более 550 новых случаев коронавируса в день.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.10.21

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