Сайт «Еврейский Киев» опубликовал карту Украины без Крыма

На сайте общины киевских евреев обнаружена актуальная карта Украины, на которой отсутствует присоединившийся к России Крымский полуостров.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», проживающие в украинской столице евреи похвалились на своём сайте приветственным письмом от сообщества Американских друзей еврейской общины Киева.

Американцы тоже использовали карту Украины без Крыма.

Первыми обнаружили «безобразие» украинские националисты и устроили травлю, размещая в комментариях на сайте киевских евреев оскорбительные антисемитские лозунги.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 14.10.21

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