Власти Крыма в борьбе с коронавирусом развернулись на 180 градусов

Правительство Крыма рассматривает вопрос о введении QR-кодов на территории республики. Об этом заявил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.

Как уже сообщал «Новый День», заболеваемость коронавирусом в Крыму стремительно растет: суточная выявляемость уже превысила 550 случаев. Тем не менее, еще 13 октября вице-премьер Елена Романовская утверждала, что вводить QR-коды власти не собираются.

А вчера вечером Гоцанюк сообщил: «Задачу такую поставил глава республики. Эту работу мы начинаем. Такое мероприятие, возможно, будет введено и в Крыму».

Напомним, что РК вошел в число девяти российских регионов, до сих пор не заявлявших о введении QR-кодов. Но если в других территориях, вошедших в этот список, уровень вакцинации составляет не менее 40% и доходит до 80%, то Крым не достиг еще и 30%-ного рубежа.

При этом Гоцанюк утверждает, что возможность повторения локдауна на полуострове не рассматривается. Однако, если учесть, как быстро крымская власть меняет решения, это заявление вряд ли можно считать гарантией.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.10.21

Сайт «Еврейский Киев» опубликовал карту Украины без Крыма. / Будапешт подтвердил слова Путина о непригодности украинской ГТС для транзита газа. / В республиканской больнице Крыма девочку долечили до кровавых пролежней. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»