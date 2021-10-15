В Крыму за сутки зарегистрировано 568 новых случаев ковида

В Крыму за сутки зарегистрировано 568 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 16 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 86 тысяч 481 зараженный, жертвами ковида стали 2 тысячи 749 крымчан.

Только в Феодосии за минувшую неделю от инфекции умерли 20 человек, в инфекционном отделении, рассчитанном на 80 мест, лечатся 139 человек. Об этом сообщил глава города Сергей Бовтуненко.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.10.21

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