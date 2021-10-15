В аэропорту Симферополя умерла пассажирка

В аэропорту Симферополя скончалась пассажирка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло в зоне досмотра: у женщины внезапно остановилось сердце.

В это время паспортный контроль проходили участники конференции «Россоюзспас» из Новосибирска. Увидев сотрудников «скорой помощи», бегущих в зону досмотра, спасатели последовали за медиками и подключились к реанимационным действиям.

Двое из них взяли на себя искусственную вентиляцию легких и сердечно-легочную реанимацию. Благодаря этому медики смогли сразу же заняться подготовкой аппарата ЭКГ, дефибрилятора и введением кардиостимуляторов.

Электрическую дефибриляцию проводили четыре раза. Но спасти пассажирку не удалось. Врачи скорой помощи констатировали смерть.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 15.10.21

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