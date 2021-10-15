Украинцы прибирают к рукам недвижимость одиноких севастопольцев

В Севастополе вспомнили о вымороченном имуществе горожан. В первую очередь, речь идет о квартирах тех, кто не имеет наследников. Этот вопрос обсуждался в Законодательном собрании.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до 2018 года в Севастополе не существовало порядка обращения с вымороченным имуществом, поэтому контролировать, куда «уходит» жилье одиноких граждан после их смерти, не было юридических оснований.

В 2018 году такой документ, наконец, появился. С тех пор в городе выявили 132 квартиры с признаками «выморочности», но в муниципальную собственность перешли только 8.

Между тем, в Севастополе довольно большая очередь на жилье, и решать проблему обеспечения жилплощадью можно было бы за счет опустевших квартир.

Но оказалось, что признать вымороченной недвижимость не так просто. Во-первых, в городе нет единой информационной базы, во-вторых, никто не может точно сказать, есть ли у усопшего наследники.

«Законодательство делит наследников на 8 очередей, – напоминает ForPost. – Первой очереди по Гражданскому кодексу отводится на заявление своих прав 6 месяцев, остальным – каждой по 3 месяца. Итого – 27 месяцев».

Есть еще фактическое принятие наследства – оформлять в таком случае документы на жилплощадь наследники могут до бесконечности.

По данным начальника ГКУ «Фонд государственного имущества» Евгения Ковалева, до 5% вымороченных квартир получают мошенники – как правило, по документам, изготовленным на Украине, – проверить их подлинность невозможно.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 15.10.21

США ведут дело к заморозке конфликта в Донбассе – украинский эксперт. / Топить нечем: на Украине могут закрыться все образовательные и медицинские учреждения. / «Рано говорить» – Новак отказался обсуждать продление транзитного контракта с Нафтогазом. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»