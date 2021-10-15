В Крыму вводят оплату проезда через мобильные терминалы на пригородных маршрутах

В Крыму собираются ввести систему оплаты проезда через мобильные терминалы на пригородных маршрутах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперимент начнется 18 октября на маршрутах Нижнегорский – Приречное, Нижнегорский – Пшеничное, Нижнегорский – Пены и Нижнегорский – Изобильное.

Терминал будет находится у водителя. Для фиксации льготного проезда необходимо использовать МФК и иметь при себе удостоверение, подтверждающее льготу.

При этом в минтрансе РК напоминают: с 11 октября по 1 декабря льготы на проезд в пределах Крыма гражданам старше 65 лет не предоставляются.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 15.10.21

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