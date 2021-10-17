Россия придумала, как обмануть Запад и «безболезненно вернуть Украину» – киевский эксперт

Кремль готов вступить в торг с Западом и отказаться от Минских соглашений в их политической части (особый статус Донбасса, амнистия и выборы). Взамен Москва потребует полного прекращения огня в Донбассе и восстановления нормальных отношений с Киевом – с отказом от санкций и блокирования транспортного сообщения.

Россия даже готова пойти на продление транзитного контракта и обещание отвода войск от границ Украины при условии, что Запад «вынесет за скобки» отношений с РФ проблему Крыма и ЛДНР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил заведующий отделом подконтрольного президенту Украины Национального института стратегических исследований (НИСИ) Алексей Ижак.

Однако, предупреждает он, «хитрость Кремля» заключается в том, что время перемирия нужно Москве, чтобы «безболезненно вернуть Украину», пока уставший от конфликта Запад будет ошибочно рассчитывать на быструю евроинтеграцию Украины.

«Сейчас РФ нужно от Украины лишь согласие на «нормальные» отношения, включая прозрачные границы и трансляцию российского телевидения, оставляя за скобками Крым и ОРДЛО (ЛДНР- прим. «НД»). Это и будет выполнением Минских соглашений в их текущей российской интерпретации, которая предлагается Штатам, Германии и Франции для снятия санкций против РФ. В обмен она, вероятно, готова пообещать отказ от военной эскалации в отношении Украины и новый газовый контракт. Возможно, это и будет повесткой нового Нормандского саммита», – рассуждает эксперт.

«Разница в том, что США считают, что вынесение за скобки Крыма и «замораживание» ОРДЛО должно освободить Украину в выборе пути дальнейшего развития. Россия же соглашается лишь с тем, что Украина может сохранять государственность лишь до тех пор, когда возникнут условия для ее безболезненного возвращения.

Это коридор, в который, вероятно, будет поставлена Украина в определении собственной переговорной позиции относительно выполнения Минских договоренностей. Сами по себе они уже вряд ли кому-то интересны, кроме как в качестве инструмента иносказательного выражения внешней политики», – приводит слова Ижака «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.10.21

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