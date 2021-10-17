Для Украины откроют двери НАТО, но войти не разрешат

Министр обороны США Ллойд Остин посетит Румынию, Грузию и Украину, чтобы обсудить «безопасность в Чёрном море». Кроме того, Грузии и Украине будет сказано, что двери в НАТО для них «широко открыты», однако двум странам придётся ещё сделать очень многое, чтобы соответствовать стандартам Альянса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в Петагоне, комментируя предстоящее турне Остина.

«Все три страны граничат с Черным морем, так что Остин будет говорить с их лидерами о безопасности в Черном море и будет добиваться укрепления сотрудничества этих стран...

Остин подчеркнет как в Грузии, так и Украине, что дверь в НАТО широко открыта, и призовет эти страны сделать большие изменения, необходимые для того, чтобы они соответствовали требованиям членства в оборонном альянсе», – заявили в Пентагоне и напомнили о необходмости «сохранять бдительность перед лицом агрессии России».

«Мы подтверждаем и укрепляем суверенитет стран, которые находятся на передовом крае российской агрессии», – заверили в военном ведомстве США.

«Наряду с лидерами этих стран, Остин встретится с военными США, которые работают с грузинскими, украинскими и румынскими военнослужащими», – добавили в Пентагоне.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 17.10.21

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