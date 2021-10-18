ЕС набросился с нападками на Россию за перепись населения в Крыму

Евросоюз решительно осуждает решение правительства России провести в Крыму и Севастополе перепись населения с 15 октября по 14 ноября.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в заявлении спикера Европейского союза.

Кроме того, ЕС осуждает начало очередной призывной кампании в российскую армию на полуострове с 1 октября.

«Эти действия являются попыткой легитимизировать незаконную аннексию Крыма и в дальнейшем подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее границ, признанных международным сообществом», – заявляют в Евросоюзе.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 18.10.21

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