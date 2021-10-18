В Крыму отмечают 100-летие республики: 18 октября 1921 года на части территории бывшей Таврической губернии была создана Автономная Крымская Социалистическая Советская Республика в составе РСФСР.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к этому времени в Крыму проживало более 700 тысяч человек.

На основании декрета ВЦИК и Совнаркома, автономия Крымской Советской Социалистической Республики была образована «в границах Крымского полуострова из существующих округов: Джанкойского, Евпаторийского, Керченского, Севастопольского, Симферопольского, Феодосийского и Ялтинского»; вопрос о северных границах республики подлежал отдельному рассмотрению.

На первом этапе активно проводилась политика коренизации: в первом составе КрымЦИК из 50 членов 18 были крымскими татарами (36 %), в составе республиканского СНК – 26,6%.

Государственными языками республики были признаны русский и крымско-татарский. К концу 1920-х годов политика коренизации сворачивается.

В 30-х года в республики велась активная индустриализация: построено и полностью реконструировано более 30 промышленных предприятий. Шло усиленное военное строительство.

5 июня 1946 года Верховный Совет РСФСР преобразовал Крымскую АССР в Крымскую область и внёс соответствующие изменения в Конституцию. В 1948 году указом Президиума Верховного Совета Севастополь стал городом союзного подчинения.

В 1954 году Крым передали в состав Украинской ССР.

20 января 1991 года состоялся Всекрымский референдум, посвященный воссозданию Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора. Это был первый референдум, проведенный в СССР.

В голосовании приняли участие более 81,3% жителей полуострова (1 млн 441 тысяч человек). За воссоздание Крымской АССР высказались 93,26%. Второй раз свое желание создать автономию крымчане подтвердили на всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года. Это предопределило статус Крыма в составе Украины.

26 февраля 1992 года по решению Верховного Совета Крыма Крымская АССР была переименована в Республику Крым. 5 мая того же года Верховный Совет Крыма принял акт о провозглашении государственной самостоятельности Крыма, однако уже 21 мая, под давлением властей Украины, от притязаний на суверенитет отказался.

В марте 1995 года решением Верховной рады и президента Украины конституция Республики Крым была отменена, пост президента – упразднен. В декабре 1998 года вступила в действие новая конституция Крыма, а Республика Крым была переименована в Автономную Республику Крым в составе Украины.

В связи с политическим кризисом и сменой власти на Украине 11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский городской совет приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта в Крыму и Севастополе состоялся референдум, по результатам которого 96,77% избирателей Автономной Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией.

18 марта президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, впоследствии одобренные Госдумой и Советом федерации.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.10.21

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