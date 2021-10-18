Москва готова к активным мерам по противодействию вступлению Украины в НАТО – Песков

В Кремле считают абсолютно неприемлемым и выходящим за все красные линии сценарий вступления Украины в НАТО. Такой шаг Запада заставит Россию принять активные меры по обеспечению собственной безопасности.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью телеканалу «France 5» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это сценарий, который выходит за красные линии национальных интересов России. Это тот сценарий, который может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности», – подчеркнул он.

Кроме того Песков отреагировал на претензии французов на размещение российских войск у границ Украины и НАТО.

«Безусловно, мы можем понять ваши чувства. Но мы предпочитаем, чтобы вы, европейцы, были лучше информированы. Потому что до перемещения российских войск в этот регион там проводились массированные учения НАТО, проходившие у российской границы...

Все время все говорят только о концентрации российских войск, а о концентрации войск НАТО – никто», – отметил пресс-секретарь президента России.

«Мы хотим, чтобы нас услышали: мы никому не угрожаем, мы не являемся источником опасности, мы очень большая и очень сильная страна, которая ищет партнеров», – добавил он.

Напомним, накануне в Минобороны США заявили, что двери в НАТО «широко открыты» для Украины и Грузии.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 18.10.21

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