В Севастополе продавщица напала с ножом на полицейских

В Севастополе продавщица овощей напала с ножом на полицейских.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на стихийном рынке по проспекту Октябрьской Революции. Двое участковых подошли к 48-летней продавщице и сообщили, что торгует она незаконно. Работница прилавка так расстроилась от этого известия, что выхватила нож и бросилась на полицейских.

Силы оказались неравны. Нервную женщину обезоружили и отвезли в отделение полиции. Теперь, помимо штрафа за незаконную торговлю, ей грозит до 20 лет лишения свободы за вооруженное нападение на сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 18.10.21

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