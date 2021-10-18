Севастополь вошел в пятерку российских городов с самым высоким ростом цен на жилье

Севастополь вошел в пятерку российских городов с самым существенным ростом цен на жилье. Анализ проводил портал исследовании «Авито-Недвижимость».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лидером рейтинга стал Сочи, где цены на жилую недвижимость за год выросли в 1,8 раза. В Краснодаре показатель подрос в 1,7 раза, в Калининграде – в 1,6 раза.

Севастополь расположился на 4-ой строчке: за год жилье здесь подорожало на 43%. При этом стоимость недвижимости на вторичном рынке выросла более чем в 2 раза: с 60 тысяч до 131 тысячи за квадратный метр.

Отметим, что три четверти квартир, выставленных на продажу в Севастополе, продаются по цене не менее 100 тысяч за квадрат.

В среднем по России, один квадратный метр вторичного жилья оценивается в 74 тысячи рублей, что на 31% дороже, чем год назад.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 18.10.21

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