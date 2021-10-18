В Крыму ожидается аномальный холод

В Крыму ожидается аномальный для октября холод.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к середине наступившей неделе к полуострову приблизится холодный фронт. Ночные температуры опустятся до 0 градусов. Такая погода нетипична для этого времени года. Днем будет от +11 до + 16.

Неделя ожидается ветреной: в первые дни северо-западный ветер при порывах будет достигать скорости до 20 метров в секунду, потом сменит направление на юго-западное и будет дуть со скоростью 14 метров в секунду.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.10.21

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