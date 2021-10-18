Главу Минздрава Украины вызывают в парламент из-за критической ситуации с ковидом

На Украине сложилась критическая ситуация с распространением коронавирусной инфекции, заболеваемостью ковидом и смертностью.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк.
Она потребовала срочно вызвать в парламент министра здравоохранения Виктора Ляшко с отчётом о предпринимаемых мерах.
«Критическая ситуация, которая сейчас есть в принципе с распространением «Дельты» в Украине, вызывает беспокойство, и я хотела бы внести предложение на рассмотрение руководства наших фракций о том, чтобы пригласить в пятницу на Час вопросов к правительству министра здравоохранения Виктора Ляшко, чтобы доложить о критической ситуации, которая сложилась на сегодня в городах, в областях», – сказала вице-спикер.
«Сейчас украинским больницам в регионах срочно требуется дополнительное количество реаниматологов и медиков разных профилей», – добавила она.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 18.10.21
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