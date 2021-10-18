Главу Минздрава Украины вызывают в парламент из-за критической ситуации с ковидом

На Украине сложилась критическая ситуация с распространением коронавирусной инфекции, заболеваемостью ковидом и смертностью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк.

Она потребовала срочно вызвать в парламент министра здравоохранения Виктора Ляшко с отчётом о предпринимаемых мерах.

«Критическая ситуация, которая сейчас есть в принципе с распространением «Дельты» в Украине, вызывает беспокойство, и я хотела бы внести предложение на рассмотрение руководства наших фракций о том, чтобы пригласить в пятницу на Час вопросов к правительству министра здравоохранения Виктора Ляшко, чтобы доложить о критической ситуации, которая сложилась на сегодня в городах, в областях», – сказала вице-спикер.

«Сейчас украинским больницам в регионах срочно требуется дополнительное количество реаниматологов и медиков разных профилей», – добавила она.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.10.21

«Люди позамерзают» – украинский эксперт призвал ввести чрезвычайное положение. / Севастополь вошел в пятерку российских городов с самым высоким ростом цен на жилье. / В Севастополе продавщица напала с ножом на полицейских. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»