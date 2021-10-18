В Севастополе мужчина несколько часов ждал «скорую» и умер, не дождавшись

В Севастополе разгорелся еще один медицинский скандал: житель Байдарской долины ждал «скорую» несколько часов, но так и скончался, не получив медицинской помощи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло в селе Орлиное. «Скорую» мужчине начали вызвать еще с утра. Дозвониться удалось только днем. Когда бригада, через 6 часов, как утверждает звонившая медикам женщина, наконец, прибыла на вызов, мужчина был уже мертв.

В департаменте здравоохранения Севастополя заявили, что мужчина обратился за помощью слишком поздно: к моменту вызова «скорой» он чувствовал себя плохо пятый день. Звонок оперативному дежурному поступил около 16 часов, бригада приехала по указанному адресу к 21 часу. К этому времени пациент был уже мертв.

Любопытный момент: чиновники в свое оправдание опубликовали диалог звонившей женщины с диспетчером скорой, чтобы подчеркнуть, что пациент ранее к врачу не обращался. Однако в беседе обращает на себя внимание другой факт: вместо того, чтобы принять вызов и оперативно направить бригаду, диспетчер долго пререкается со звонившей, выясняя, почему врачей не вызвали раньше.

В Депздраве заявляют, что ежедневно на линию выходят 25 – 28 бригад «скорой», однако из-за новой волны заболеваемости ковидом количество вызовов выросло с 250 до 400 в сутки.

В свою очередь, блогер Ленур Усманов отмечает: в Байдарской долине есть собственный пункт «скорой помощи», но прикрепленная к нему бригада почему-то обслуживает Севастополь, а не поселения долины.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 18.10.21

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