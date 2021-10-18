В больнице Симферополя на пациентку обрушился потолок

В Симферопольском кожно-венерологическом диспансере обвалился потолок. Обломки штукатурки завалили пациентку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дочь пострадавшей рассказала, что ЧП произошло в ночь с 15 на 16 октября, около полуночи.

Пациентка находилась в палате одна. «Так как выходной, в клинике находилась одна медсестра, которая вызвала всё начальство. Они вызвали скорую помощь, помогли дойти до машины, которая отвезла её в 6-ую горбольницу. Там сделали МРТ. Вчера целый день она находилась в состоянии потерянного человека, вся в синяках и ушибах, – рассказывает дочь женщины. – Сказали: «Хорошо, что вы спали на животе». Это вообще как?»

«По информации и.о. главного врача ГБУЗ РК «Клинический кожно-венерологический диспансер» при визуальном осмотре данного помещения ответственными лицами за содержание зданий и сооружений учреждения не были обнаружены риски обрушения потолка, – сообщает Крымское информационное агентство. – В настоящее время министерством здравоохранения Республики Крым дано поручение руководству медицинской организации провести дополнительное обследование здания с целью определения объёмов необходимых работ для выполнения текущего ремонта помещений и обеспечения безопасности медицинских работников и пациентов».



Симферопроль, Лиана Макоба

Симферопроль. Другие новости 18.10.21

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