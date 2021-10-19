Выявляемость коронавируса в Крыму превысила 600 случаев в сутки

Крым преодолел очередной психологический рубеж по выявляемости коронавируса: за минувшие сутки зарегистрировано 604 новых случая коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», высока и смертность: от инфекции за 1 день умерли 17 человек – это максимальный показатель летальных исходов.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 88 тысяч 847 зараженных, жертвами ковида стали 2 тысячи 789 крымчан.

Сегодня РК входит в десятку российских регионов с самой высокой заболеваемостью ковидом, при этом, в отличие от других территорий, в республике не введены QR-коды.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.10.21

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