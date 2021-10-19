В Крыму ввели обязательную вакцинацию для сотрудников ряда сфер

В Крыму вводят обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Соответствующее постановление подписал ВРИО главного государственного санитарного врача республики Дмитрий Крутиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день ситуация с COVID-19 в РК характеризуется как неблагоприятная без тенденции к стабилизации.

«Отмечаются положительные недельные и ежесуточные темпы прироста заболеваемости в среднем на 20% – 25%, – отмечают в Роспотребнадзоре. – В возрастной группе 30-49 лет уровень заболеваемости за последние 4 недели вырос в 2,1 раза, возрастной группе 50-64 года в 2,3 раза. Значительный темп прироста заболевших отмечен среди медицинских работников, работников образования, торговли, общественного питания и других категорий, деятельность которых связана с обслуживанием населения.

Коэффициент распространения инфекции (RT), являющийся индикативным критерием, дающим объективную оценку эпидемической обстановки на территории, на протяжении последних 4х недель в Республике Крым выше 1,0».

В связи с этим обязательной вакцинации подлежат сотрудники следующих сфер, не зависимо от форм собственности организаций:

– образования,

– здравоохранения,

– социальной защиты и социального обслуживания;

– торговли, в том числе курьерской доставки;

-общественного питания, в том числе курьерской доставки;

– предоставления услуг по временному проживанию (гостиницы, хостелы, гостевые дома, пансионаты, санатории, дома отдыха, и др.);

– транспорта общего пользования, в том числе такси;

-бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток, и др.

– салонов красоты, косметических, СПА

– салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно – оздоровительных комплексов, фитнес – центров, бассейнов и др.;

-клиентских подразделений финансовых организаций;

-организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

-многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

-жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

-культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе игровых мероприятий, мастер-классов), театров, кинотеатров, концертных залов и др.

Кроме того, обязательную вакцинацию должны пройти государственные и муниципальные служащие, а также работники органов государственной власти, надзорных органов и подведомственных им организаций.

Работодатели должны обеспечить вакцинацию не менее 80% от штатной численности сотрудников первым компонентом до 15 ноября, 2 компонентом до – 20 декабря. В постановлении указано: до 20.12.2022.

Ошибка это или крымские санитарные врачи решили растянуть обязательную вакцинацию более чем на год, пока не уточняется.

Симферополь, Лиана Макоба

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