Украина закрыла один из пропускных пунктов на границе с Крымом

Украина закрыла один из трех пропускных пунктов на границе с Крымом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с сегодняшнего дня прекратил работу КПВВ «Чаплинка». Соответствующее распоряжение издал глава Херсонской облгосадминистрации по предложению Государственной пограничной службы Украины. Чиновники заявляют, что ограничение пропуска – это формальная мера.

«Чаплинку» уже закрывали в июне текущего года – тогда эта мера была связана с ремонтом. Сроки работ все время продлевали. Фактически КПВВ не работает уже несколько месяцев: через него проходит не более 10 человек в день.

Попасть в Крым с территории Украины можно через КПВВ «Каланчак» и КПВВ «Чонгар». С российской стороны все пункты пропуска работают в обычном режиме.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 19.10.21

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