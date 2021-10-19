В Севастополе выявляемость коронавируса превысила 300 случаев в сутки

Севастополь преодолел очередной рубеж суточной выявляемости короавируса: в течение 18 октября выявлен 301 новый случай заболевания COVID-19.

Для города с населением около полумиллиона человек это очень высокий показатель. Так, в соседнем Крыму численность населения в 3 – 4 раза больше, а выявляемость выше всего в 2 раза. Сегодня по заболеваемости ковидом Севастополь занимает 34 место среди регионов России, хотя по численности населения город находится на 74 месте.

Высока и смертность: за сутки от инфекции скончались 7 человек.

Всего с начала эпидемии коронавирус выявлен у 35 тысяч 107 человек, жертвами ковида стали 1 тысяча 205 горожан.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 19.10.21

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