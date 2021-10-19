Глава Крыма решил отдохнуть от коронавируса и нерадивых чиновников

Глава Крыма Сергей Аксенов, похоже, устал бороться с коронавирусом и главами муниципалитетов, не желающих наводить порядок на вверенных территориях. И ушел в отпуск.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», то, что первое лицо Крыма снизило рабочий темп стало заметно по его соцсетям. Если еще в сентябре и в первых числах октября глава республики публиковал по несколько постов в день, писал о проблемах и даже публиковал сводку коронавируса, то после сообщения о ревакцинации «Спутником V» (7 октября) активность Аксенова в соцсетях резко пошла на спад, а в последние дни он публиковал только по одному посту в сутки и то в основном поздравления.

Между тем, в ситуация с коронавирусом в республике продолжает осложняться: суточная выявляемость превысила 600 человек. Сегодня Крым находится на 8 месте в России по уровню заболеваемости. Очевидно, что придется ужесточать ограничения, а то и вовсе идти на крайние меры. Так, правительство России уже обсуждает введение дополнительных выходных – в большинстве территорий с 30 по 7 ноября включительно, а в отдельных регионах – с 23 октября. Скорее всего, президент России выйдет к губернаторам с настоятельной рекомендации инициативу правительства поддержать, переложив таким образом ответственность за решение на глав регионов.

По сути, длинные выходные – этот тот же локдаун, который Аксенов обещал в РК не вводить. И, возможно, его внезапный отдых связан как раз с нежеланием озвучивать непопулярные решения. Так, не успел Аксенов уйти в отпуск, как врио главы республиканского Роспотребнадзора объявил обязательную вакцинацию для сотрудников ряда сфер. А решение о выходных, если идея будет одобрена президентом РФ, придется озвучивать премьер-министру Крыма Юрию Гоцанюку, которого Аксенов оставил «на хозяйстве».

Симферополь, Олег Яковенко

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