В Севастополе тоже ввели обязательную вакцинацию

Вслед за Крымом обязательную вакцинацию ввели и в Севастополе.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», врио Главного государственного санитарного врача по Севастополю Дмитрий Крутиков подписал постановление о проведении в обязательном порядке профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям сотрудникам следующих сфер:
-образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания;
-торговли, в том числе курьерской доставки;
-общественного питания, в том числе курьерской доставки;
-предоставления услуг по временному проживанию (гостиницы, хостелы, гостевые дома, пансионаты, санатории, дома отдыха, и др.);
-транспорта общего пользования, в том числе такси;
-бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток, и др.
-салонов красоты, косметических, СПА – салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно – оздоровительных комплексов, фитнес -центров, бассейнов и др.;
-клиентских подразделений финансовых организаций;
-организаций, оказывающих услуги почтовой связи;
-многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
-жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;
-культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе игровых мероприятий, мастер-классов), театров, кинотеатров, концертных залов и др.
Кроме того, обязательной вакцинации подлежат государственные и муниципальные служащие, сотрудники органов государственной власти, надзорных органов и подведомственных им организаций.
Работодатели обязаны обеспечить прививку не менее 80% от штатной численности первым компонентом до 20 ноября, вторым – до 25 декабря.
Списки сотрудников, подлежащих иммунизации должны быть представлены в медицинские организации Севастополя до 5 ноября.
Севастополь, Лиана Макоба
Севастополь. Другие новости 19.10.21
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