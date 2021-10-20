Минстроя Крыма снова остался без руководителя

Минстроя Крыма в очередной раз остался без руководителя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», врио главы ведомства Карлен Петросян ушел в отставку. Его заявление об увольнении уже подписал премьер-министр РК Юрий Гоцанюк.

Петросян возглавил министерство 23 сентября, после отставки Михаила Храмова, которого арестовали на следующий день после увольнения вместе в с вице-премьером РК Евгением Кабановым. Их обвиняют хищении 57 млн рублей при строительстве водовода.

Минстрой РК сейчас находится в процессе реформирования: в состав ведомства должна войти служба капитального строительства, тоже отметившаяся в коррупционных скандалах.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 19.10.21

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