ЯМЭФ опять не состоится

Ялтинский международный экономический форум отменили. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Информацию подтвердил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2020 году ЯМЭФ отменили в связи с коронавирусом. В текущем году мероприятие собирались провести с 4 по 6 ноября, ограничив число участников.

Однако вчера вечером глава Крым сообщил: «По согласованию с заместителем председателя правительства РФ Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным принято решение отменить проведение Ялтинского международного экономического форума и других массовых мероприятий.

Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией, с ростом заболеваемости по всей стране. Приношу извинения приглашенным гостям.

Будем планировать проведение ЯМЭФ на следующий год. Как только позволит ситуация, форум обязательно состоится».

Отмену подтвердил и Хуснуллин: «К сожалению, ситуация с коронавирусом снова ухудшается, и мы с Сергеем Аксёновым приняли решение отменить форум в этом году! Мы обязательно ещё увидимся с вами на площадках Форума, когда ситуация с вирусом улучшится», – написал вице-премьер в соцсетях.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 20.10.21

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