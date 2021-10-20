В Крыму за 2 месяца планируют привить от ковида 700 тысяч человек

Уровень вакцинации от коронавируса в Крыму, согласно официальным данным, составляет 42,5%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для достижения коллективного иммунитета в республике необходимо привить от коронавируса 1 млн 212 тысяч человек. На сегодняшний день завершили вакцинацию, то есть поставили обе прививки, по данным заместителя министра здравоохранения РК Антона Лясковского, 515 тысяч человек. Необходимо привить еще около 700 тысяч, и седлать это надо до конца декабря.

Для ускорения процесса собираются, в первую очередь, прививать организованные трудовые коллективы – вакцинацию будут проводить прямо на рабочем месте.

При этом Лясковский отметил, что в Крыму появились поддельные сертификаты о вакцинации. Сейчас с ними разбирается Следственный комитет.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 20.10.21

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