В Крыму зарегистрировано 612 новых случаев коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрировано 612 новых случаев коронавирусной инфекции.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 14 человек.
Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 89 тысяч 459 зараженных, жертвами ковида стали 2 тысячи 820 крымчан.
Симферополь, Октябрь, Лиана Макоба
Симферополь, Октябрь. Другие новости 20.10.21
В Крыму за 2 месяца планируют привить от ковида 700 тысяч человек. / ЯМЭФ опять не состоится. / Минстроя Крыма снова остался без руководителя. Читать дальше
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