В Крыму зарегистрировано 612 новых случаев коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрировано 612 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 14 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 89 тысяч 459 зараженных, жертвами ковида стали 2 тысячи 820 крымчан.

Симферополь, Октябрь, Лиана Макоба

Симферополь, Октябрь. Другие новости 20.10.21

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