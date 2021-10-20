В Крыму собираются ввести жесткие ограничения для туристов

В Крыму могут ввести жесткие ограничения для туристов.

Как уже сообщал «Новый День», сейчас в правительстве России обсуждается вопрос о введении так называемых «осенних каникул»: в большинстве регионов с 30 октября по 7 ноября включительно, а в территориях с наиболее сложной эпидобстановкой – с 23 октября.

И если власти Краснодарского края надеются на загрузку объектов турсферы в этот период, то в Крыму, наоборот, собираются максимальной усложнить приезжим доступ на полуостров.

Дело в том, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе осложняется с каждым днем: ежесуточно выявляется более 600 новых случаев, больницы заполнены под завязку, медперсонала не хватает, и отвлекать ресурсы на лечение приезжих нет никакой возможности.

Поэтому в правительстве республики обсуждаются такие меры как введение QR-кодов для размещения в пансионатах и гостиницах, ПЦР-тестирование в аэропорту и на подъездах к Крымскому мосту, создание антиковидных патрулей, которые будут проверять QR-коды и ПЦР-тесты на набережных. Туристам могут закрыть доступ в музеи, дворцы и другие объектов культуры.

Официально о возможных ограничениях пока не заявляется.

Отметим, что о желании провести «осенние каникулы» в Сочи и Крыму заявили около 15% жителей России. Сервисы бронирования авиабилетов и отелей отмечают резкий рост запросов на период с 25 октября по 7 ноября.

Симферополь, Октябрь, Лиана Макоба

Симферополь, Октябрь. Другие новости 20.10.21

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