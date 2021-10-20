В Севастополе установлен новый антирекорд смертности от ковида

В Севастополе установлен новый антирекорд суточной смертности от ковида.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшие сутки в городе выявлено 299 новых случаев коронавирусной инфекции. Это несколько меньше, чем накануне, когда в городе зафиксировали максимум с начала пандемии – 301.

Однако число летальных исходов достигло нового уровня – 8 случаев за день. Это самый высокий показатель с начала эпидемии.

Всего за последние 1,5 года в городе зафиксировано 35 тысяч 406 зараженных. Жертвами ковида стали 1 тысяча 213 человек.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 20.10.21

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