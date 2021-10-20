Около половины крымчан не смогут накопить на новое авто и за 10 лет

Почти половина жителей Крыма не сможет накопить на новый автомобиль в течение 10 лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно исследованию РИА Рейтинг, среднестатистический житель России (с медианной зарплатой) сможет накопить 2 млн рублей (что эквивалентно текущей стоимости среднего нового автомобиля) в течение 7,7 лет при условии, что будет откладывать 50% от своих трудовых доходов и не трогать сбережения и капитализацию процентов на банковском вкладе.

Жителю Крыма при таких условиях придется копить на новее авто 9,5 лет. При этом больше 44% работающих крымчан не справятся с этой задачей и за 10 лет. Подержанную легковушку они смогут купить через 4,6 года.

В Севастополе дела обстоят не намного лучше: на новый автомобиль копить придется в среднем 9 лет. Более 38% работающих не уложатся в 10 лет. На подержанное авто можно собрать деньги за 4,3 года.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 20.10.21

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