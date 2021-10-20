На Украине переименуют Великую Отечественную войну в «советско-немецкую»

Совбез Украины (СНБО) на сегодняшнем заседании принял решение о требовании ко всем украинским справочникам и словарям удалить термин «Великая Отечественная война».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится на сайте СНБО.

Отныне рекомендовано употреблять название «советско-немецкая война» либо обобщенно – Вторая мировая война.

Сообщается, что решение принято «в связи с оккупацией РФ Крыма и части Донбасса».

Термин Великая Отечественная война в украинских словарях будет перемещён в раздел «Терминология, связанная с пропагандой и политикой исторической памяти» в графе «Фейк/клише».

Симферополь, Валентин Карамазов

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