В Крыму на АЗС напал дикий кабан (ВИДЕО)

В Феодосии на автозаправочную станцию напал кабан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на Керченском шоссе.

«Стеклянные стены не стали преградой для феодосийского Пумбы. Он вломился через одну из них, протаранил стеллажи и свалил товар. А потом ретировался так же, как и проник, пробив стекло, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Визит был внезапным: кабан буквально продырявил заправку, и, как пуля навылет, умчался».

«Беспрецедентный акт вандализма»

Сотрудникам АЗС повезло, что в помещении были установлены видеокамеры, иначе им вряд ли бы удалось убедить работодателя, что «акт вандализма» совершили не они.

Феодосия, Олег Яковенко

Феодосия. Другие новости 20.10.21

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