Севастопольский прокурор обобрал семью возлюбленной и сбежал на Украину

Правоохранительные органы объявили в розыск бывшего сотрудника прокуратуры Севастополя, обвиняемого в мошенничестве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина служил в уголовно-процессуальном отделе Нахимовского района. 2 года назад он уволился, сообщив своей девушке, что у него тяжело болеют родители – ему нужно собрать на их лечение 2 млн рублей.

Отзывчивой оказалась не только девушка, но и ее родственники. На лечение не известных им людей собирали всей семьей: экс-прокурору отдали все сбережения, а также взяли кредиты и даже ссуду под залог квартиры.

«Обобрав родственников девушки, ушлый прокурор ретировался в Сумскую область и перестал выходить на связь, – сообщает telegram-канал «Mash на волне». – Два года обманутая девушка с роднёй тщетно ждали возврата. Заявление на севастопольского Остапа Бендера они понесли только, когда тянуть уже было некуда: появилась угроза потерять заложенную квартиру».

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 21.10.21

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