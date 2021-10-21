На Украине арестовали экс-премьера Азарова

Печерский районный суд Киева заочно арестовал экс-премьера Украины Николая Азарова по подозрению в госизмене.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минувшей весной государственное бюро расследований Украины (ГБР) сообщило Азарову о подозрении в государственной измене из-за подписания «Харьковских соглашений».

Документ, подписанный в Харькове, в апреле 2010 года продлевал пребывание подразделений Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления по соглашению сторон. В обмен Украина получила скидку на российский газ. Верховная рада соглашения ратифицировала.

После 2014 года «Харьковские соглашения» были признаны антиукраинскими и расценены как госизмена. Однако, согласно конституции Украины, депутаты Рады не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах (исключение составляют оскорбления и клевета). Поэтому Азарову придется отвечать одному.

«Решением суда заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову, подозреваемому в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц, – сообщили в ГБР. – Досудебным расследованием установлено, что содержание и условия Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины были навязаны президентом РФ Дмитрием Медведевым тогдашнему премьер-министру Украины накануне подписания в Москве 21 апреля 2010 года».

Следователи заявляют, что Азаров полностью понимал последствия данного соглашения и способствовал реализации интересов России.

Генпрокуратура Украины заявила о начале процедуры экстрадиции бывшего премьер-министра на Украину. Впрочем, в успех этой затеи мало кто верит, так как Азаров, по данным тех спецслужб, находится в России.

«Дело по «Харьковским соглашениям» – это чистый пиар-пузырь, чтобы показать, как Зеленский с «агентами Кремля» борется», – резюмирует telegram-канал «Полтика страны».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 21.10.21

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