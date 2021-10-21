В Крыму собираются производить экспресс-тесты на коронавирус и другие инфекции. Соответствующее соглашение намерены подписать в правительстве РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наладить производство планируется в течение полутора месяцев. Это позволит в разы увеличить объемы тестирования и выявлять инфекцию на ранних стадиях, а также в случаях бессимптомного течения.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 21.10.21

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