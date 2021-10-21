Севастополь бьет антирекорды и объявляет локдаун

В Севастополе установлен новый рекорд выявляемости коронавируса: за минувшие сутки зарегистрировано 302 новых случая. Это самый высокий показатель за весь период эпидемии. От инфекции скончались 8 человек – это тоже максимальный уровень.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи со сложной эпидемической обстановкой дня с 30 октября по 7 ноября в городе объявлены выходными.

«Предлагаю сделать полный стоп по учреждениям культуры и спорта. Спектакли и другие запланированные мероприятия надо перенести на более поздние сроки. Это же касается кинотеатров. По бизнесу – то же самое. Общепит, кроме обслуживания навынос, салоны и все, что касается необязательного посещения», – сказал сегодня губернатор Михаил Развожаев на заседании городского правительства.

В детских садах будут созданы дежурные группы. А школы ушли на каникулы с 18 октября: ученики будут отдыхать 3 недели. Все кружки и секции на этот период закрыты.

Напомним, по требования президента РФ зарплата за нерабочие дни должна быть выплачена в полном размере, однако о мерах поддержки бизнеса в Севастополе пока не заявляется.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 21.10.21

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