В Крыму впервые провели операцию с помощью робота-ассистента

Специалисты Клинического медицинского многопрофильного центра Святителя Луки Крымского федерального университета впервые в регионе провели операцию с помощью роботизированного ассистента.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе КФУ, роботизированный держатель для эндоскопа SOLOASSIST II – это высокоточный ассистент оперирующего хирурга, позволяющий более четко проводить манипуляции и подбираться к труднодоступным местам. Робот управляется пультом или голосом: двигается и выполняет команды, которые дает оператор.

«На самом деле неудобно, когда несколько человек стоят у одного операционного стола, потому что мы физически толкаемся друг о друга, и в этом случае робот очень выручает», – отметил врач-хирург Вячеслав Михайличенко, добавив, что в России сегодня есть всего два подобных прибора и оба в Москве.

В Крыму робота-ассистента планируют применять для проведения урологических, онкологических, гинекологических, хирургических операций и тяжелых клинических случаев.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 21.10.21

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