Севастополь вошел в число регионов, не желающих заниматься раздельным сбором мусора

В России лишь 11 регионов до сих пор не приступили к установке контейнеров для раздельного сбора мусора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», процесс затягивается в Забайкальском крае, Волгоградской, Магаданской, Тюменской, Саратовской областях, а также в Бурятии, Дагестане, Ингушетии, Хакасии, Чечне и Севастополе.

Основными причинами, препятствующими введению раздельного сбора, в этих регионах называют недостаточный объем финансирования и отсутствие необходимого количества контейнеров.

При этом жители Севастополя жалуются, что у них и нерассортированным мусором возникают большие проблемы: ТКО вывозят через раз, а в некоторых местах – только после жалоб. А чиновники, вместо того, чтобы разбираться с региональным оператором, советуют горожанам за свой счет установить камеры на контейнерных площадках, чтобы фиксировать, кто из них выбрасывает мусора больше установленного лимита – именно из-за этого, по мнению представителей городской власти, во дворах образуются мини-свалки, а не потому, что мусор не вывозят вовремя.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 22.10.21

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