Назрело: «Любая острая проблема может стать детонатором социального взрыва на Украине» – киевский политолог

Украина сегодня столкнулась с невиданным за всё время «незалежности» кризисом во всех сферах. Люди полностью дезориентированы, а в обществе царят «тревога, паника, страх и замирание».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Андрей Ермолаев.

По его словам, сейчас любая очередная острая проблема может стать детонатором социального взрыва, который окончательно уничтожит государство.

«Сейчас в нашем обществе вновь поселились страх и неуверенность. И дело не только в войне и бедности. Страх и неуверенность связаны с тем, что на наших глазах почти полностью разрушилась мозаика будущего. Если ещё совсем недавно хоть какие-то пазлы были этого будущего, то сейчас будущее вообще превратилось в туман. А дезориентация в лице даже отдельного человека – это и тревога, и паника, и страх, и замирание. Так ведёт себя отдельный человек, и так может вести себя общество», – предупреждает Ермолаев.

«И это очень опасное состояние. И не просто, потому что взрывоопасное – оно ещё может нестандартно реагировать на всё происходящее с ней сейчас. Любая острая проблема может оказаться детонатором непредсказуемых социальных событий. Мы пережили в своей истории подобного рода ситуации», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского эксперта.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.10.21

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