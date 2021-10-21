В Сибири задержали мошенников, продававших путевки в несуществующие санатории Крыма

В Новосибирске задержали мошенников, продававших путевки в несуществующие санатории Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дело расследовали ялтинские следователи.

В ходе следствия выяснилось, что мошенники создавали ООО и ИП, а заодно и новые «курорты» на ЮБК, как правило, отличающиеся броскими названиями. Схема обмана была проста: преступники продвигали сайты и объявления несуществующих фирм с предложениями об отдыхе по заманчивым ценам. Для прикрытия у них была целая армия адвокатов.

В колл-центре мошенников следователи обнаружили множество сим-карт, компьютерную технику и документы о создании юридического лица.

Возбуждено 8 уголовных дел, общий ущерб оценивается в сумму свыше 10 млн рублей.

Новосибирск, Олег Яковенко

Новосибирск. Другие новости 21.10.21

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