Генерал СБУ оценил возможности Украины в войне с Россией

Самые боеспособные части украинской армии сосредоточены на ограниченной территории вокруг линии фронта в Донбассе, что делает их лёгкой мишенью для дальней авиации России. Вместе с тем, от молниеносного российского вторжения остаются практически незащищёнными границы других областей Украины.

Таким образом, нет никакого смысла всерьёз рассуждать о способности вооружённых сил Украины оказать серьёзное сопротивление российской армии на широком фронте и по всей стратегической глубине обороны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил бывший глава Службы безопасности Украины генерал Игорь Смешко.

По его словам, бесспорным является также технологическое и военно-техническое превосходство вооружённых сил России.

«Статическое нахождение самых лучших, подготовленных наших вооруженных сил на территории Луганска и Донецка создает потенциальную угрозу с точки зрения стратегии. Кто сказал, что возможная война будет только на Донбассе и в Луганске? Если в России будет принят план о решении украинского вопроса военным способом, то стратегическая операция будет включать военно-космические силы.

На сегодняшний день у нас хоть один самолет или хоть одно средство поражения «воздух-воздух» для завоевания превосходства в воздухе, или ПВО, мы получили после 91-го года? Современные образцы, допустим, западного производства? Ответ негативный», – отметил Смешко.

«Все, что у нас есть, это производство бывшего СССР. Является ли военной тайной для России тактико-технические характеристики, частоты, системы подавления радиоэлектронные?.. У них есть самолеты – те же Ту-160, Ту-90, которые могут поражать цели на расстоянии 3,5 тысячи километров. То есть дальность пуска крылатой ракеты до поражения – 3,5 тысячи километров. Они могут даже не заходить в воздушное пространство Украины», – приводит слова Смешко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.10.21

В Крыму закрывают популярные туристические маршруты. / Севастополь вошел в число регионов, не желающих заниматься раздельным сбором мусора. / В Сибири задержали мошенников, продававших путевки в несуществующие санатории Крыма. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»