В Крыму назначили врио министра здравоохранения

Временно исполняющим обязанности министра здравоохранения республики Крым назначен Константин Скорупский. Соответствующий указ подписал премьер-министр РК Юрий Гоцанюк.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее Скорупский был главврачом Судакской городской больницы.

Напомним, министр здравоохранения Александр Остапенко ушел в отставку 30 сентября. С тех пор ведомством руководила первый заместитель министра Ольга Растригина.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 22.10.21

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