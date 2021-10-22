В Крыму за сутки зарегистрировано 630 новых случаев коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрировано 630 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 16 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 90 тысяч 710 зараженных, жертвами ковида стали 2 тысячи 853 крымчанина.

Симферополь, Октябрь, Лиана Макоба

Симферополь, Октябрь. Другие новости 22.10.21

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