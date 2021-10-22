Севастополь обновил антирекорды по заболеваемости и смертности коронавируса

Севастополь обновил антирекорды по выявляемости коронавируса и смертности заболевания.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве города, за минувшие сутки зафиксировано 306 новых случаев заболевания. От инфекции скончались 10 человек. Это самые высокие показатели с начала эпидемии.

Всего с начала пандемии в Севастополе зарегистрировано 36 тысяч 14 зараженных, что составляет 7% от общего числа зарегистрированных жителей. Жертвами инфекции стали 1 тысяча 231 человек.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 22.10.21

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