В Севастополе зарегистрирован первый случай микст-инфекции гриппа и коронавируса

В Севастополе зарегистрирован первый случай совмещенной инфекции гриппа и коронавируса.

Заразилась 15-летняя девушка: она не была привита ни от гриппа, ни от ковида (несовершеннолетних пока не вакцинируют). Подросток перенесла заболевание относительно легко и лечилась дома. Сейчас девушка уже здорова.

Тем не менее, как сообщили РИА «Новый День» в правительстве Севастополя, в городе второй сезон одновременно циркулируют одновременно вирусы гриппа и новой коронавирусной инфекции. В прошлом году случаев микст-заражения в Севастополе не зарегистрировано, но по опыту других территорий известно, особенно тяжело совмещенную инфекцию переносят дети, пожилые люди и пациенты с сердечной недостаточностью, сахарным диабетом или бронхиальной астмой.

По словам эпидемиологов, в сочетании с гриппом коронавирус может дать непредсказуемые последствия, вплоть до летального исхода.

Добавим, на сегодняшний день в инфекционной больнице Севастополя находятся 434 человека, зараженных ковидом, 49 из них – в реанимации.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 22.10.21

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