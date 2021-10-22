В знаменитый крымский парк вернулись павлины

В Алупкинском дворцово-парковом музее-заповеднике снова появились павлины. Об этом сообщила глава города Янина Павленко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», павлины были одной из достопримечательностей знаменитого Воронцовского парка. Но несколько десятилетий назад они пропали. И теперь появились вновь.

«Четыре птицы (две пары) поселили у озер Воронцовского парка – теперь они соседствуют с утками и лебедями. Сейчас проходят адаптацию, но совсем скоро будут свободно ходить по аллеям на радость всем нам», – рассказала Павленко и попросила крымчан и туристов ни в коем случае не трогать редких птиц: «Не прикасаемся – только наблюдаем».

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 22.10.21

В Севастополе зарегистрирован первый случай микст-инфекции гриппа и коронавируса. / Аксенову снова указали, кто в Крыму хозяин. / Севастополь обновил антирекорды по заболеваемости и смертности коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»